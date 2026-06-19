Mondiali 2026: Kane e Modrić in evidenza

La notizia è in queste ore molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca: i Mondiali 2026 tengono banco con emozioni e sorprese. In particolare, la vittoria dell’Inghilterra contro la Croazia ha visto Harry Kane brillare e mostrare il suo talento da centravanti, mentre Luka Modrić e Rafa Leão hanno dato il loro contributo in campo, suscitando interesse e commenti.

Le performance dei giocatori sul terreno di gioco stanno catturando l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo, generando discussioni e previsioni sulle prossime sfide. I Mondiali continuano a regalare emozioni e spettacolo, confermando il loro status di evento sportivo globale di primo piano.

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