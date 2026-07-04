Mondiali 2026: Ottavi di Finale e Favoriti in Corsa

La notizia delle partite mondiali di oggi è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai trend sui motori di ricerca. In queste ore si gioca il round degli ottavi di finale, con la Francia tra le favorite. Ma chi ha maggiori possibilità di arrivare fino in fondo? Tra le squadre rimaste in 16, le incognite sono molte e il campo può riservare sorprese. Le sfide degli ottavi saranno trasmesse sulla Rai, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino gli incontri chiave della competizione. Il calendario completo delle partite in chiaro sulla Rai, dai sedicesimi fino alla finale, permetterà agli spettatori di non perdersi nemmeno un minuto di azione. Resta aggiornato su tutte le news e gli sviluppi dei Mondiali 2026 consultando le fonti ufficiali online.