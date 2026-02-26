Mondiali 2026: Rai trasmetterà 35 match in chiaro

La notizia dei Mondiali di calcio 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando uno dei temi più ricercati online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. La Rai si è assicurata i diritti per trasmettere in chiaro ben 35 partite, comprese le semifinali e la finale del torneo. Un’affermazione importante che garantisce a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di seguire da vicino gli incontri più emozionanti della competizione.

Questa decisione permetterà a un vasto pubblico di godersi lo spettacolo del Mondiale senza dover ricorrere a piattaforme a pagamento, assicurando un’ampia copertura mediatica e un coinvolgimento diffuso degli spettatori. La presenza della Rai con un numero così elevato di partite trasmesse in chiaro contribuirà a rendere il torneo ancora più accessibile e coinvolgente per tutti gli appassionati di calcio.

