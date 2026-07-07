Mondiali 2026: risultati e sorprese

In queste ore, il tema dei risultati mondiali è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Ieri la Norvegia ha conquistato un posto nei quarti di finale, grazie anche alla prestazione straordinaria di Haaland. Al contrario, il Brasile è stato eliminato. Tra le sfide più avvincenti, Messico e Inghilterra si sono affrontati con un emozionante 2-3 a favore degli inglesi, con protagonista Bellingham. Oggi si prospettano nuove partite da non perdere, mentre il tabellone degli ottavi si arricchisce di incroci e risultati. Per chi è appassionato di calcio, è un momento ricco di spunti e curiosità, invogliando a seguire da vicino l’evolversi della competizione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca delle ultime notizie.