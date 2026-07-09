Mondiali calcio 2026: quarti finale su Rai 1

In queste ore, il tema dei Mondiali di calcio 2026 è in cima ai top trend online, con particolare attenzione alle partite dei quarti di finale che iniziano oggi. Rai 1 trasmette in diretta le emozionanti sfide che porteranno le squadre verso la finale. Gli appassionati possono seguire il tabellone degli incontri e gli orari su vari canali televisivi e in streaming. Un’occasione imperdibile per gli amanti del calcio che desiderano vivere da vicino l’emozione di una competizione così attesa e seguita in tutto il mondo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle partite e sulle squadre in gara, è possibile approfondire online consultando fonti autorizzate e aggiornate, per non perdersi nemmeno un dettaglio di questo appassionante torneo.