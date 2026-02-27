Mondiali calcio 2026: rivoluzione streaming in Italia

La notizia dei prossimi Mondiali di calcio del 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati online. In particolare, si parla di una rivoluzione nel modo di fruire gli incontri in Italia, con tutte e 104 le partite in esclusiva su Dazn, piattaforma di streaming sempre più popolare nel panorama sportivo.

Parallelamente, la Rai si è aggiudicata i diritti per trasmettere in chiaro alcuni match, ma un comunicato ha suscitato scalpore per un errore nel conteggio delle partite previste.

Questa novità promette di cambiare radicalmente l’esperienza televisiva legata ai grandi eventi sportivi, aprendo a nuove possibilità di visione e coinvolgimento per gli appassionati di calcio.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul tema, è possibile approfondire online, dove la discussione è vivace e in continua evoluzione.