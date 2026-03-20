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Monica Bellucci: vendita villa toscana separazione

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Monica Bellucci è al centro dell’attenzione online in queste ore, con la notizia della vendita della villa toscana che era diventata il nido d’amore con Tim Burton, dopo la loro separazione. L’ultimo aggiornamento risale alle prime ore del mattino di oggi. La notizia ha generato un grande interesse, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Monica Bellucci e Tim Burton avevano reso la tenuta a San Casciano un simbolo del loro amore, ma ora sembra che abbiano deciso di separarsi anche da questo legame materiale. La coppia aveva acquistato la villa alcuni anni fa, suscitando l’ammirazione di molti per la loro storia d’amore.

La decisione di mettere in vendita la tenuta ha destato sorpresa e curiosità tra i fan, che seguono con interesse le vicende della nota attrice e del regista. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la notizia online.

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