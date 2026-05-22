Montepulciano d’Abruzzo diventa skincare con Mo’Stò: Wine Beauty per una beauty routine “di-vino”

In occasione della Giornata Internazionale del Vino, il brand Mo’Stò celebra il legame tra vino, bellezza e sostenibilità con una skincare ispirata all’eccellenza del Montepulciano d’Abruzzo. Si tratta di un progetto beauty nato in Abruzzo che trasforma ingredienti naturali e scarti della vinificazione in trattamenti performanti, sensoriali e dal tocco ironico.

La linea Mo’Stò, che unisce ricerca cosmetica, attivi di origine naturale e un approccio circolare che valorizza il patrimonio vitivinicolo abruzzese, offre una beauty routine che si trasforma in un piccolo piacere quotidiano dal sapore di-vino. Con ingredienti derivati dal Montepulciano d’Abruzzo, come l’Acqua Attiva di Vino, la skincare e lipcare di Mo’Stò promettono idratazione, comfort e luminosità attraverso formule innovative e multisensoriali.

La linea skincare viso di Mo’Stò include due nuovi trattamenti anti-age: Proserum e Nonsecca. Proserum è un siero viso leggero e ad assorbimento rapido che offre idratazione profonda e pelle più compatta grazie all’Acqua Attiva di Vino dell’Abruzzo, all’acido ialuronico ed agli estratti leviganti. Nonsecca, invece, è una crema viso anti-age effetto lift distensivo che dona elasticità e comfort alla pelle grazie alla combinazione di acido ialuronico multilivello e attivi liftanti.

Oltre alla skincare viso, Mo’Stò propone anche una linea lipcare composta da Delulu, Bae e Kiss Me Wine. Delulu è uno scrub labbra antiossidante e levigante, Bae è un emulsione lip balm ad azione rimpolpante e nutriente, mentre Kiss Me Wine sono patch labbra volumizzanti e antipollution.

Con uno stile fresco, ironico e contemporaneo, Mo’Stò celebra la bellezza che nasce dal vino trasformando gli scarti della vinificazione in attivi cosmetici preziosi e performanti. Un approccio sostenibile e creativo che valorizza il territorio abruzzese e regala un rituale di bellezza multisensoriale da degustare sulla pelle.

Per ulteriori informazioni è disponibile il press kit completo sul sito del brand.