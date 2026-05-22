- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Maggio 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaMontepulciano d’Abruzzo diventa skincare con Mo’Stò: Wine Beauty per una beauty routine...
Eventi e Cultura

Montepulciano d’Abruzzo diventa skincare con Mo’Stò: Wine Beauty per una beauty routine “di-vino”

- Spazio Pubblicitario 02 -

In occasione della Giornata Internazionale del Vino, il brand Mo’Stò celebra il legame tra vino, bellezza e sostenibilità con una skincare ispirata all’eccellenza del Montepulciano d’Abruzzo. Si tratta di un progetto beauty nato in Abruzzo che trasforma ingredienti naturali e scarti della vinificazione in trattamenti performanti, sensoriali e dal tocco ironico.

La linea Mo’Stò, che unisce ricerca cosmetica, attivi di origine naturale e un approccio circolare che valorizza il patrimonio vitivinicolo abruzzese, offre una beauty routine che si trasforma in un piccolo piacere quotidiano dal sapore di-vino. Con ingredienti derivati dal Montepulciano d’Abruzzo, come l’Acqua Attiva di Vino, la skincare e lipcare di Mo’Stò promettono idratazione, comfort e luminosità attraverso formule innovative e multisensoriali.

La linea skincare viso di Mo’Stò include due nuovi trattamenti anti-age: Proserum e Nonsecca. Proserum è un siero viso leggero e ad assorbimento rapido che offre idratazione profonda e pelle più compatta grazie all’Acqua Attiva di Vino dell’Abruzzo, all’acido ialuronico ed agli estratti leviganti. Nonsecca, invece, è una crema viso anti-age effetto lift distensivo che dona elasticità e comfort alla pelle grazie alla combinazione di acido ialuronico multilivello e attivi liftanti.

Oltre alla skincare viso, Mo’Stò propone anche una linea lipcare composta da Delulu, Bae e Kiss Me Wine. Delulu è uno scrub labbra antiossidante e levigante, Bae è un emulsione lip balm ad azione rimpolpante e nutriente, mentre Kiss Me Wine sono patch labbra volumizzanti e antipollution.

Con uno stile fresco, ironico e contemporaneo, Mo’Stò celebra la bellezza che nasce dal vino trasformando gli scarti della vinificazione in attivi cosmetici preziosi e performanti. Un approccio sostenibile e creativo che valorizza il territorio abruzzese e regala un rituale di bellezza multisensoriale da degustare sulla pelle.

Per ulteriori informazioni è disponibile il press kit completo sul sito del brand.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it