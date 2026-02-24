Montesilvano, 20 arresti per traffico di cocaina ed eroina

I carabinieri hanno eseguito all’alba di ieri 20 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’operazione che ha portato alla disarticolazione di un presunto traffico di cocaina ed eroina con base operativa a Montesilvano. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Pescara, a conclusione di un’indagine durata oltre un anno condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano in raccordo con la Procura della Repubblica di Pescara.

L’attività, denominata “Rondò”, ha interessato i territori di Montesilvano, Pescara, Vasto, Trani e San Severo, con l’impiego di reparti territoriali e speciali dell’Arma e il supporto di un elicottero. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il traffico sarebbe stato strutturato su due canali principali di approvvigionamento: la cocaina in arrivo dal Nord Italia e l’eroina proveniente dall’area foggiana.

Il presunto sistema ruoterebbe attorno a due cittadini di origine albanese, descritti come radicati nel territorio e coinvolti anche in attività commerciali. Gli inquirenti riferiscono che i due avrebbero operato su filiere separate, occupandosi uno prevalentemente della cocaina e l’altro dell’eroina, con una rete di corrieri e contatti fidati per il trasporto e la consegna delle sostanze. In questo contesto, viene indicato anche il ruolo della moglie di uno dei due indagati, originaria del foggiano, che avrebbe avuto contatti con i canali di approvvigionamento dell’eroina.

Le consegne, stando agli accertamenti, sarebbero avvenute verso “clienti” consolidati, tra cui nuclei familiari dislocati su Pescara, in particolare nell’area di Rancitelli, ritenuti attivi nella gestione di piazze di spaccio. Nel corso dell’inchiesta sarebbero emersi anche aspetti legati alla definizione dei prezzi e alle modalità di lavorazione delle sostanze, con riferimento alla percentuale di principio attivo e all’uso di sostanze da taglio.

Durante le indagini i carabinieri riferiscono di aver sequestrato circa 30 chilogrammi complessivi tra cocaina ed eroina, oltre a circa 100mila euro in contanti e attrezzature che sarebbero state utilizzate per confezionare le cosiddette “panette”. Viene inoltre segnalato l’utilizzo di telefoni criptati per le comunicazioni, superato, secondo quanto indicato, attraverso strumenti investigativi e tecnologie impiegate nell’ambito dell’inchiesta.

Nella fase investigativa, sempre in base a quanto comunicato, sono stati effettuati arresti in flagranza nei confronti di 15 persone tra corrieri e soggetti collegati al presunto traffico. L’operazione ha coinvolto le province di Pescara, Chieti, Barletta-Andria-Trani e Foggia ed è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara.