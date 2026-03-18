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Cronaca

Montesilvano, 32enne arrestato dopo rapina con coltello in supermercato

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La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 32 anni per rapina con coltello in un supermercato di Montesilvano. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo si era reso responsabile di un’aggressione alla cassa del supermercato, minacciando la dipendente con un coltello e impossessandosi del contenuto della cassa.

Le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato l’uomo poco dopo l’accaduto, recuperando anche il coltello utilizzato per compiere la rapina e la giacca indossata durante il crimine. La somma sottratta, che ammonta a oltre 240 euro, è stata restituita ai responsabili del supermercato.

Il 32enne è stato denunciato per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed è stato condotto presso la casa circondariale locale in attesa di convalida. L’arresto è avvenuto grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Carlo Solimene.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza del rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, specificando che l’uomo sarà sottoposto a giudizio per i reati a lui contestati.

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