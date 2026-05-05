Montesilvano, al via il XII Congresso Uil Abruzzo: domani intervento del segretario generale Pierpaolo Bombardieri

Al via questa mattina al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano il XII Congresso regionale della Uil Abruzzo. Sanità, aree interne, occupazione e infrastrutture sono i temi principali trattati durante l’apertura del congresso, con il segretario regionale uscente Michele Lombardo che ha presentato la relazione iniziale. Domani è atteso l’intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, il quale si rivolgerà ai 309 delegati sindacali riuniti per delineare le linee guida future del sindacato abruzzese e per eleggere i nuovi organi statutari.

Durante il congresso sono emersi diversi temi cruciali per la regione, tra cui la situazione critica della sanità abruzzese. Michele Lombardo ha sottolineato il disavanzo economico di circa 83 milioni di euro nel settore sanitario, con un appello a superare la frammentazione attuale per puntare verso una Asl unica regionale e un piano straordinario di assunzioni di personale sanitario.

Il sindacato abruzzese ha inoltre evidenziato la presenza di un’abrasione a due velocità nel territorio, con le aree interne che si trovano ad affrontare un preoccupante spopolamento e un tasso di disoccupazione superiore al 12%. Michele Lombardo ha espresso la necessità di abbandonare le tendenze campanilistiche per creare un vero patto regionale che coinvolga tutti gli attori istituzionali, le parti sociali e le università, al fine di contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo economico.

Infine, si è parlato anche della situazione occupazionale in Abruzzo, dove il tasso di disoccupazione giovanile si attesta intorno al 28% e il ricorso ai contratti a termine è molto diffuso. Il segretario regionale uscente ha sottolineato l’importanza di combattere la precarietà lavorativa e di tutelare le piccole e medie imprese per affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale.

Domani si concluderà il congresso con l’intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri e il rinnovo degli organismi statutari.