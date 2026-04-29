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Eventi e Cultura

Montesilvano, al via la V edizione dello “Sterrare è Umano Trophy” con quattro giorni di avventura motociclistica in Abruzzo

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Si terrà domani, mercoledì 30 aprile, alle ore 19.30, al Pala Dean Martin di Montesilvano, l’inaugurazione ufficiale della V edizione dello “Sterrare è Umano Trophy”, l’evento di adventouring che ogni anno richiama in Abruzzo centinaia di motociclisti italiani e stranieri. La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione delle istituzioni, degli organizzatori e dei partecipanti, che daranno il via a quattro giorni di percorso attraverso alcuni dei territori più rappresentativi della regione.

Il Village di Montesilvano, allestito all’interno e all’esterno del Pala Dean Martin, si conferma base centrale dell’evento, con area accoglienza, espositori, servizi, attività collaterali e momenti musicali che accompagneranno il pubblico e i motociclisti per tutta la durata della manifestazione. Dopo l’inaugurazione, il programma entrerà nel vivo: il 1° maggio il tour partirà alla volta del territorio di Chieti con una prima tappa a Guardiagrele, uno dei borghi simbolo dell’entroterra.

Il 2 maggio la carovana raggiungerà Torre de’ Passeri per poi dirigersi verso l’area aquilana, con arrivo a Cerchio e successiva tappa serale a Poggio Picenze, dove i partecipanti saranno accolti per una cena esclusiva a base di gastronomia tipica. La giornata si concluderà con il pernottamento nell’aquilano, una delle principali novità di questa edizione.

Il 3 maggio la manifestazione ripartirà da L’Aquila, attraverserà Ofena e proseguirà verso Turrivalignani, prima del rientro finale alla base di Montesilvano, dove si chiuderà ufficialmente il percorso. La quinta edizione conferma la crescita di un evento che unisce sport, turismo e promozione del territorio, valorizzando l’Abruzzo attraverso un racconto itinerante fatto di paesaggi, comunità e accoglienza.

Il comunicato è stato rilasciato da Pescara il 29 aprile 2026.

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