venerdì, Marzo 13, 2026
Montesilvano: Arrestato 29enne colombiano per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, coinvolti anche i minori.
Cronaca

Montesilvano: Arrestato 29enne colombiano per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, coinvolti anche i minori.

La scorsa notte a Montesilvano è avvenuto un grave episodio di violenza domestica che ha visto coinvolto un uomo di 29 anni di origine colombiana, tratto in arresto dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo ha aggredito la sua compagna convivente, una donna di 24 anni, durante una lite scoppiata all’interno della loro abitazione. La violenza si è consumata sotto gli occhi dei due figli minori della coppia e dei Carabinieri intervenuti sul posto.

Dopo aver percosso la donna, il 29enne ha tentato di impedire ai Carabinieri di portare via la vittima e i figli minori, in un luogo protetto, con violenza. Di fronte alla sua resistenza, i militari hanno dovuto immobilizzarlo e procedere al suo arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La vittima è stata accompagnata all’Ospedale civile di Pescara, dove sono state riscontrate numerose contusioni. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Montesilvano in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Pescara.

Il Giudice, durante l’udienza, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ordinando all’uomo di mantenersi ad una distanza minima di mt 1000 dalla stessa e dai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo è attualmente detenuto in attesa del procedimento giudiziario che stabilirà le sue responsabilità. La madre dell’uomo, coinvolta nell’episodio e accusata di lesioni aggravate, è stata denunciata in stato di libertà.

La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti che dovranno fare luce su quanto accaduto e garantire la tutela della vittima e dei minori coinvolti in questa drammatica vicenda di violenza domestica.

