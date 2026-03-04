Montesilvano: arrestato indagato dell’Operazione Rondò violando l’obbligo di dimora

Montesilvano – Nella giornata di ieri i Carabinieri di Montesilvano hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Pescara nei confronti di uno degli indagati dell’Operazione Rondò.

L’uomo, soggetto all’obbligo di dimora nel Comune di Montesilvano con obbligo di firma alla P.G., è stato arrestato dai Carabinieri di Pescara Colli mentre percorreva via Prati. L’arresto è avvenuto meno di 24 ore dopo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Secondo quanto riportato dal G.I.P. nella sua misura di aggravamento, l’uomo ha dimostrato di non meritare alcuna “benevolenza cautelare” in quanto ha violato l’obbligo di dimora precedentemente concesso. Questa inosservanza ha portato alla sua immediata reclusione nel Carcere di San Donato.

L’uomo, residente a Montesilvano, era uno dei venti indagati coinvolti nell’operazione del 23 febbraio 2026. Dopo l’applicazione della misura cautelare, aveva l’obbligo di restare nel comune di Montesilvano con specifiche prescrizioni, ma la sua violazione ha determinato la decisione di farlo finire in carcere.

L’operazione Rondò, scattata lo scorso febbraio, ha portato all’arresto di diversi indagati, tra cui l’uomo di Montesilvano, accusati di gravi reati. La prontezza e l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri ha permesso di far rispettare la legge e assicurare alla giustizia coloro che la violano.