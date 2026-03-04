- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaMontesilvano: arrestato indagato dell’Operazione Rondò violando l’obbligo di dimora
Cronaca

Montesilvano: arrestato indagato dell’Operazione Rondò violando l’obbligo di dimora

- Spazio Pubblicitario 02 -

Montesilvano – Nella giornata di ieri i Carabinieri di Montesilvano hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Pescara nei confronti di uno degli indagati dell’Operazione Rondò.

L’uomo, soggetto all’obbligo di dimora nel Comune di Montesilvano con obbligo di firma alla P.G., è stato arrestato dai Carabinieri di Pescara Colli mentre percorreva via Prati. L’arresto è avvenuto meno di 24 ore dopo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Secondo quanto riportato dal G.I.P. nella sua misura di aggravamento, l’uomo ha dimostrato di non meritare alcuna “benevolenza cautelare” in quanto ha violato l’obbligo di dimora precedentemente concesso. Questa inosservanza ha portato alla sua immediata reclusione nel Carcere di San Donato.

L’uomo, residente a Montesilvano, era uno dei venti indagati coinvolti nell’operazione del 23 febbraio 2026. Dopo l’applicazione della misura cautelare, aveva l’obbligo di restare nel comune di Montesilvano con specifiche prescrizioni, ma la sua violazione ha determinato la decisione di farlo finire in carcere.

L’operazione Rondò, scattata lo scorso febbraio, ha portato all’arresto di diversi indagati, tra cui l’uomo di Montesilvano, accusati di gravi reati. La prontezza e l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri ha permesso di far rispettare la legge e assicurare alla giustizia coloro che la violano.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it