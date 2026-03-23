Montesilvano: arrestato responsabile di furto con strappo di smartphone, recuperata la refurtiva e avviato il rito direttissimo

Proseguono le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città di Montesilvano, con l’obiettivo di contrastare e reprimere le attività illecite presenti sul territorio. Grazie alle attività mirate di polizia giudiziaria della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, è stato possibile arrestare un responsabile del reato di furto con strappo.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Montesilvano è intervenuta in via D’Andrea, dopo la segnalazione di un uomo di 66 anni che era stato vittima di furto del proprio smartphone da parte di un individuo che, con una mossa fulminea, glielo ha strappato di mano e si è dato alla fuga.

I Carabinieri hanno prontamente raggiunto la zona e, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a individuare un uomo corrispondente ai dati forniti. Dopo averlo bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso del cellulare rubato. Il sospettato, un giovane di 19 anni di origine egiziana, è stato dichiarato in stato di arresto per furto con strappo.

Il telefono è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Montesilvano in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nella giornata odierna.

L’operazione ha permesso di ripristinare la tranquillità nella cittadinanza e di restituire il “prezioso” cellulare alla vittima, che ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dai Carabinieri.