Montesilvano, blitz dei Carabinieri: sequestrate tre auto in gara clandestina e denunciati tre soggetti

Il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” ha annunciato di aver concluso con successo un’operazione per contrastare le gare clandestine nell’area parcheggi di Porto Allegro a Montesilvano.

Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a rumori e schiamazzi provenienti dall’area parcheggi, i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno deciso di intervenire per porre fine all’attività illecita. Grazie all’utilizzo di telecamere nella zona e al coinvolgimento di giovani carabinieri in abiti simulati tra i partecipanti, è stato possibile documentare le gare clandestine tra auto e moto private che si svolgevano come un circuito improvvisato, con numerose persone radunate per assistere agli spettacoli.

Durante l’intervento, i Carabinieri sono riusciti a sequestrare tre grosse autovetture e a denunciare in stato di libertà tre individui. Le auto coinvolte erano una Mercedes “AMG” e un’Audi “rs5”, utilizzate per le competizioni ad altissima velocità lungo il rettilineo dell’area. Tre piloti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 9 ter del codice della strada e le loro costose autovetture sono state sequestrate ai fini della confisca, oltre al ritiro delle patenti di guida.

Le indagini sono ancora in corso per identificare altri partecipanti e gli organizzatori di queste gare illegali attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il Comando dei Carabinieri ha sottolineato che la partecipazione a corse clandestine comporta conseguenze gravi, con pene che possono arrivare fino a un anno di reclusione e multe fino a 20mila euro per i partecipanti, e pene da uno a tre anni di reclusione per gli organizzatori.

La Compagnia di Montesilvano ha dichiarato che continuerà a vigilare sull’area per prevenire nuove attività illecite e tutelare l’incolumità dei cittadini.