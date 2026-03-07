- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 7, 2026
Cronaca

Montesilvano, blitz dei Carabinieri: stop alle gare clandestine nell’area parcheggi di Porto Allegro, tre autovetture sequestrate e tre persone denunciate

La notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno fatto irruzione durante una gara clandestina di auto presso l’area parcheggi di Porto Allegro, portando al sequestro di tre grosse autovetture e alla denuncia in stato di libertà di tre soggetti. Diverse segnalazioni da parte dei cittadini avevano allertato le forze dell’ordine riguardo ai rumori di motori rombanti e gomme che stridono, tipici di una competizione automobilistica non autorizzata.

Nonostante la presenza di telecamere nella zona, non è stato facile identificare i soggetti che utilizzavano quell’area per organizzare gare clandestine, mettendo a rischio l’incolumità delle persone presenti. I Carabinieri hanno adottato una strategia efficace utilizzando militari in abiti simulati per infiltrarsi tra la folla e individuare il luogo e il modo in cui le gare si sarebbero svolte.

Durante il blitz, è stato scoperto un circuito improvvisato e numerosi spettatori radunati per assistere alle gare. Due autovetture di grossa cilindrata e potenza, una Mercedes “AMG” e un’Audi “rs5”, sono state bloccate mentre si preparavano a partire per una corsa lungo il rettifilo. Tre “piloti” sono stati identificati e, a seguito degli accertamenti svolti dai militari, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, con conseguente sequestro delle autovetture e ritiro delle patenti di guida.

Le indagini sono ancora in corso per individuare altri partecipanti e gli organizzatori di questi raduni illegali, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Si ricorda che la partecipazione a corse clandestine comporta conseguenze gravi, comprese pene detentive e multe salate per i partecipanti, mentre gli organizzatori rischiano pene ancora più severe.

La Compagnia di Montesilvano e il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” continuano a vigilare sul territorio per contrastare e reprimere questo genere di attività illegali, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme del codice della strada.

