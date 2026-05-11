Montesilvano, conclusa la V edizione del ‘Sterrare è Umano Trophy’ con numeri record: a breve l’apertura di Sterralandia a Cappelle sul Tavo.

La V edizione dello Sterrare è Umano Trophy si è conclusa con un successo straordinario che conferma la crescita esponenziale di una manifestazione diventata un punto di riferimento nazionale per gli appassionati di adventouring. Con 250 partecipanti, oltre 600 km di percorso e 100 comuni attraversati, l’evento ha raccolto numeri record e un’accoglienza calorosa in ogni tappa.

Il Village a Montesilvano, ospitato presso il Pala Dean Martin, è stato il cuore pulsante delle attività, dei servizi e dei momenti di aggregazione durante i quattro giorni intensi di manifestazione. Paesaggi mozzafiato, tradizioni locali e un entusiasmo contagioso hanno accompagnato i partecipanti lungo un viaggio autentico attraverso l’Abruzzo più vero.

La carovana ha avuto modo di degustare le specialità locali in ogni tappa, inclusi 6.000 arrosticini consumati e 2.000 litri di birra serviti, con l’inclusione ufficiale della birra artigianale Bertona. Ogni tappa ha offerto un’esperienza unica, arricchendo il viaggio con momenti culturali e gastronomici significativi.

Simone Romano, l’organizzatore dell’evento, ha sottolineato l’importanza della manifestazione nel valorizzare l’Abruzzo in tutte le sue sfumature, unendo sport, turismo, cultura, enogastronomia e comunità. “Sono orgoglioso di poter affermare che il format, sostenuto dalla Regione Abruzzo, stia crescendo e rinnovandosi, sempre con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso la passione per la moto, la scoperta e la condivisione”, ha dichiarato Romano.

Durante la manifestazione, è stato annunciato l’imminente apertura di Sterralandia, uno spazio permanente destinato ai più piccoli che sorgerà a Cappelle sul Tavo. Questo parco educativo e sicuro sarà dedicato alla guida sicura e al divertimento dei bambini, avvicinandoli al mondo delle due ruote attraverso percorsi didattici e attività guidate.

Con la presenza della Lamborghini della Polizia di Stato e numerose attività collaterali, lo Sterrare è Umano Trophy V edizione ha confermato il suo successo come evento unico nel suo genere, capace di unire tradizioni, territori e passione motociclistica in un modo unico.