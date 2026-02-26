Montesilvano, Congresso Uil Scuola Abruzzo: lavoro precario, intelligenza artificiale e sicurezza nelle scuole all’ordine del giorno

Domani 27 febbraio 2026 alle 9.30 presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pe) si terrà il Congresso regionale Uil Scuola Abruzzo. All’evento parteciperanno il segretario generale Uil Scuola nazionale Giuseppe D’Aprile, la segretaria regionale Fabiola Ortolano, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo e i delegati sindacali. I temi del dibattito saranno il lavoro precario del personale scolastico, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito educativo, la valorizzazione delle aree interne e la sicurezza nelle scuole.

Durante il congresso saranno eletti la nuova segreteria regionale e i delegati che parteciperanno, a maggio, al Congresso regionale della Uil. Barbara Del Fallo, responsabile dell’organizzazione, invita tutti i partecipanti interessati a prendere parte all’evento che si svolgerà presso il noto hotel di Montesilvano.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Barbara Del Fallo al numero 3392938948 o via email all’indirizzo barbaradelfallo@gmail.com.