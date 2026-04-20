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HomeEventi e CulturaMontesilvano: Dott.ssa Vilma Claudio relatrice al 31º Convegno Internazionale sull’Uomo Multidimensionale
Eventi e Cultura

Montesilvano: Dott.ssa Vilma Claudio relatrice al 31º Convegno Internazionale sull’Uomo Multidimensionale

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La dott.ssa Vilma Claudio sarà relatrice al 31° Convegno Internazionale “L’Uomo Multidimensionale Oltre i confini della mente” che si terrà al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano dal 23 al 26 aprile. Il tema dell’intervento della dott.ssa Claudio sarà “Come comunicare e percepire la presenza dei nostri cari defunti” e verterà sul trauma del lutto grave.

L’evento, di grande interesse e importanza, vedrà la partecipazione di esperti e studiosi del settore che condivideranno le proprie conoscenze e esperienze con il pubblico presente. La presenza della dott.ssa Claudio come relatrice porterà sicuramente nuove prospettive e approfondimenti sul tema affrontato, offrendo spunti di riflessione e approfondimento per i partecipanti.

Il comunicato stampa inviato agli organi di stampa sottolinea l’importanza del convegno e invita i giornalisti a partecipare e a diffondere la notizia attraverso i propri articoli. L’allegato inviato contiene ulteriori dettagli sull’evento e una foto della relatrice.

L’iniziativa si preannuncia quindi come un’occasione unica per approfondire il tema dell’uomo multidimensionale e per esplorare nuovi orizzonti legati alla comunicazione con i nostri cari defunti. La partecipazione alla conferenza è aperta a tutti coloro che sono interessati a esplorare questo affascinante argomento.

Il 31° Convegno Internazionale “L’Uomo Multidimensionale Oltre i confini della mente” si presenta dunque come un’opportunità unica per arricchire le proprie conoscenze e per approfondire tematiche legate alla mente e alla comunicazione con l’aldilà.

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