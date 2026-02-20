- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Politica

Montesilvano, il Sindaco De Martinis azzera la giunta

Scossone politico a Montesilvano. Il sindaco Ottavio De Martinis ha deciso di azzerare la giunta comunale e di congelare le deleghe agli assessori, spiegando la scelta con la necessità di un “tagliando” interno per ritrovare compattezza e rilanciare l’azione di squadra.

De Martinis, eletto nel 2024 alla guida di una coalizione di centrodestra, ha chiarito che la decisione non nasce da problemi amministrativi: la macchina comunale, ha sottolineato, continua a funzionare. Il punto, invece, riguarda il clima politico maturato nell’ultimo mese, con una percezione di scarsa attenzione e soprattutto di mancanza di amalgama tra i componenti dell’esecutivo, situazione che a suo avviso va corretta.

Il sindaco ha paragonato il momento a quello che precede una partita importante: serve fermarsi, confrontarsi e guardarsi negli occhi per capire come ripartire. Da qui la scelta di dare un segnale netto, azzerando le deleghe per aprire una fase di confronto e riorganizzazione, con l’obiettivo di riprendere slancio appena superato questo passaggio.

Nel ragionamento del primo cittadino rientrano anche le prossime sfide per la città, dai lavori considerati strategici al percorso legato al processo di fusione verso Nuova Pescara, per i quali ritiene indispensabile una linea unitaria e condivisa.

Parallelamente, De Martinis ha annunciato la propria candidatura civica alla presidenza della Provincia di Pescara in vista della consultazione che coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali del territorio. Su questo punto ha ribadito che l’azzeramento della giunta sarebbe una scelta separata e non collegata alla candidatura, che viene presentata con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto in questi anni alla guida dell’ente provinciale e di proseguire un metodo di collaborazione istituzionale tra amministratori.

