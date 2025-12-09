Montesilvano, il Sindaco De Martinis premia Carpe Diem per il successo mondiale

Montesilvano, 9 dicembre 2025 – Questa mattina, il sindaco del Comune di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha premiato Carpe Diem “Diversamente Pizza” per il significativo traguardo raggiunto, essendo stata inserita nella prestigiosa classifica delle “50 Top World Artisan Pizza Chains 2025”, stilata da 50 Top Pizza, che ogni anno seleziona le migliori catene di pizzerie artigianali del mondo.

Durante la cerimonia, il sindaco De Martinis ha accolto i titolari Emilio Brighigna e Angelica De Berardinis nel municipio, affiancato dall’assessore al commercio, Alice Amicone. Questo incontro ha visto la consegna di una targa commemorativa a nome dell’amministrazione comunale, un gesto simbolico ma significativo per riconoscere il lavoro che Carpe Diem ha portato avanti in Abruzzo per oltre 14 anni.

Il percorso di Carpe Diem è iniziato a Montesilvano nel 2011 con l’apertura della prima sede storica. Da quel momento, il gruppo ha continuato a crescere, inaugurando nuove sedi anche a Villa Raspa, Chieti, L’Aquila e Roseto degli Abruzzi, affermandosi come uno dei punti di riferimento nel panorama della pizza.

“È sempre meraviglioso vedere attività del nostro territorio distinguersi a livello mondiale”, ha dichiarato il sindaco De Martinis durante la consegna della targa. “Ed è ancora più straordinario sapere che una realtà che da anni regala prelibatezze e pizze meravigliose alla nostra comunità sia oggi inserita tra le 50 catene più importanti al mondo nel settore della pizza, uno dei simboli della nostra cucina. Complimenti di vero cuore a Emilio, Angelica e a tutti i loro collaboratori per la dedizione, la professionalità e la passione che hanno dimostrato nel corso degli anni. Sono qualità che fanno la differenza, e loro — è il caso di dirlo — l’hanno fatta davvero”.

Durante la cerimonia, Brighigna e De Berardinis hanno condiviso emozioni e aneddoti, descrivendo i prossimi progetti di Carpe Diem. “Ricevere un premio dalla città che ci ha visto crescere e che ha creduto in noi fin dall’inizio, è una gioia immensa. Montesilvano è il luogo dove tutto è cominciato: qui abbiamo costruito passo dopo passo l’identità di Carpe Diem. Questo risultato internazionale è frutto di un lavoro quotidiano fatto di studio, sacrifici e passione, ma anche del sostegno costante della nostra comunità. Ed è proprio grazie a questo legame forte con il territorio che oggi guardiamo avanti con ancora più entusiasmo. Le prossime aperture di Chieti e Francavilla al Mare rappresentano un’evoluzione naturale del nostro percorso: vogliamo portare la stessa qualità e la stessa filosofia che ci hanno accompagnati fin dal primo giorno, continuando a valorizzare le nostre origini.”