Montesilvano, in programma il Congresso regionale Uil Scuola Abruzzo: focus su lavoro precario, intelligenza artificiale e sicurezza nelle scuole

Il prossimo venerdì 27 febbraio alle 9.30 presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pe) si terrà il Congresso regionale Uil Scuola Abruzzo. All’evento parteciperanno il segretario generale Uil Scuola nazionale Giuseppe D’Aprile, la segretaria regionale Fabiola Ortolano, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo e i delegati sindacali.

I temi che verranno affrontati durante il dibattito saranno il lavoro precario del personale scolastico, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito educativo, la valorizzazione delle aree interne e la sicurezza nelle scuole. Durante il congresso saranno eletti la nuova segreteria regionale e i delegati che parteciperanno, a maggio, al Congresso regionale della Uil.

Barbara Del Fallo ha invitato i colleghi a partecipare all’importante incontro, che si preannuncia ricco di spunti e dibattiti. Per maggiori informazioni e conferme sulla partecipazione è possibile contattare la stessa Del Fallo al numero 3392938948 o via email all’indirizzo barbaradelfallo@gmail.com.