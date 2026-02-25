- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaMontesilvano, in programma il Congresso regionale Uil Scuola Abruzzo: focus su lavoro...
Eventi e Cultura

Montesilvano, in programma il Congresso regionale Uil Scuola Abruzzo: focus su lavoro precario, intelligenza artificiale e sicurezza nelle scuole

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il prossimo venerdì 27 febbraio alle 9.30 presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pe) si terrà il Congresso regionale Uil Scuola Abruzzo. All’evento parteciperanno il segretario generale Uil Scuola nazionale Giuseppe D’Aprile, la segretaria regionale Fabiola Ortolano, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo e i delegati sindacali.

I temi che verranno affrontati durante il dibattito saranno il lavoro precario del personale scolastico, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito educativo, la valorizzazione delle aree interne e la sicurezza nelle scuole. Durante il congresso saranno eletti la nuova segreteria regionale e i delegati che parteciperanno, a maggio, al Congresso regionale della Uil.

Barbara Del Fallo ha invitato i colleghi a partecipare all’importante incontro, che si preannuncia ricco di spunti e dibattiti. Per maggiori informazioni e conferme sulla partecipazione è possibile contattare la stessa Del Fallo al numero 3392938948 o via email all’indirizzo barbaradelfallo@gmail.com.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it