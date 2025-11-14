Montesilvano, Jovanotti il 12 agosto 2026 con il tour “L’Arca di Loré”

MONTESILVANO – A sei anni dall’ultima tappa sul lungomare (7 settembre 2019), Lorenzo Jovanotti annuncia il ritorno a Montesilvano con una data del nuovo tour “L’Arca di Loré” in calendario mercoledì 12 agosto 2026. Il concerto si terrà alla Music Arena di via Inghilterra, alle spalle del Teatro del Mare.

Nel corso della presentazione, il Sindaco Ottavio De Martinis ha espresso soddisfazione per il rientro dell’artista, sottolineando il valore dell’iniziativa in termini di promozione del territorio e richiamando l’impegno dell’amministrazione su sicurezza e accoglienza.

Il progetto “L’Arca di Loré” accompagna Jovanotti in un percorso itinerante che unisce concerti, pedalate e incontri lungo la penisola e all’estero, con approdo finale al Circo Massimo di Roma. Nelle tappe del Summer Party è prevista l’alternanza sul palco, fin dall’apertura, di artisti internazionali, dj e realtà locali, per una scaletta diversa a ogni appuntamento. I cancelli apriranno nel primo pomeriggio: il pubblico troverà un villaggio animato con aree di intrattenimento, giochi, zone relax, food truck e specialità regionali, grazie alla collaborazione con partner dell’evento.

Dopo il successo del PalaJova (circa 600.000 spettatori complessivi), il tour segna un nuovo capitolo nella proposta live di Jovanotti, con format e contenuti rinnovati. (Primapagina)