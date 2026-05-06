Montesilvano, Michele Lombardo rieletto segretario generale Uil Abruzzo: focus sulla sicurezza sul lavoro

Il XII Congresso regionale della Uil Abruzzo si è concluso ieri a Montesilvano con il rinnovo di Michele Lombardo come segretario generale del sindacato. L’elezione unanime si è svolta al Grand Hotel Adriatico e ha visto confermati anche Fabrizio Truono, Massimo Longaretti e Monica Gammaraccio nei rispettivi ruoli all’interno della segreteria. Nuovi membri sono Valeria Nicolai e Valerio Camplone.

Durante il congresso, il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri ha posto l’attenzione sulla necessità di migliorare la sicurezza sul lavoro e ha sottolineato l’importanza di investire nella prevenzione e nella formazione, oltre che di istituire il reato di omicidio sul lavoro.

Il congresso ha affrontato temi di attualità che riguardano l’intera regione come la sanità, le aree interne, l’occupazione, le infrastrutture e l’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Una tavola rotonda è stata dedicata al tema “AI diritti lavoro e legalità” con la partecipazione di esponenti istituzionali e sindacali.

Numerosi ospiti hanno presenziato all’evento, tra cui l’assessore regionale Tiziana Magnacca e il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Michele Lombardo ha ringraziato la struttura nazionale e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione del congresso, ribadendo l’impegno della Uil a tutela dei lavoratori.

Il congresso ha rappresentato un momento importante per il sindacato e ha evidenziato la necessità di continuare ad affrontare le sfide del mondo del lavoro e della sicurezza sul lavoro con determinazione e concretezza.