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Montesilvano, presentazione romanzo “Asimmetrie dei giorni pari” di Valentina Di Ludovico alla Libreria Giunti al Punto

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L’autrice teramana Valentina Di Ludovico si prepara a presentare il suo romanzo “Asimmetrie dei giorni pari” a Montesilvano. L’appuntamento è per domenica 26 luglio 2026 alle ore 17:30 presso la Libreria Giunti al Punto, situata al secondo piano del Centro Commerciale Porto Allegro in Via A. D’Andrea 1.

Il romanzo affronta con sensibilità il tema della salute mentale, narrando la storia di Marta, una donna con disturbi ossessivo-compulsivi la cui vita viene stravolta dall’incontro con il giovane poeta Enzo. Di Ludovico, professionista nella riabilitazione psichiatrica, unisce competenza e narrazione nel suo libro.

“Asimmetrie dei giorni pari” ha ricevuto importanti riconoscimenti nel panorama letterario nazionale, ottenendo la nomination al Premio Nabokov e al premio Parole a braccio. L’autrice dialogherà con Manuela Costantini durante l’evento gratuito.

Un’occasione per scoprire la storia coinvolgente di Marta e per apprezzare il talento di Valentina Di Ludovico nella presentazione del suo romanzo a Montesilvano.

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