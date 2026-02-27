- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaMontesilvano: Uil Scuola Abruzzo chiede la stabilizzazione dei precari per garantire continuità...
Eventi e Cultura

Montesilvano: Uil Scuola Abruzzo chiede la stabilizzazione dei precari per garantire continuità didattica e servizio di qualità

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il terzo Congresso regionale della Uil Scuola Abruzzo, svoltosi questa mattina al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pe), ha visto la partecipazione di importanti figure come il segretario generale Uil Scuola nazionale Giuseppe D’Aprile e la segretaria regionale Fabiola Ortolano, che è stata riconfermata segretaria generale. Durante l’assemblea è emerso un dato allarmante: in Abruzzo ci sono circa 6.000 lavoratori precari della scuola, di cui 5.000 docenti e oltre 1.000 unità di personale ATA.

Ortolano ha sottolineato la precarietà strutturale della scuola abruzzese, affermando che questa situazione minaccia la continuit

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it