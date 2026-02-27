Montesilvano, Uil Scuola: “Basta precariato, serve continuità e qualità nella scuola”

In Abruzzo, si è svolto oggi il terzo Congresso regionale Uil Scuola presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Durante l’assemblea, è emerso un dato allarmante secondo il quale ci sono circa 6.000 lavoratori precari della scuola nella regione, di cui 5.000 docenti e oltre 1.000 unità di personale ATA.

La segretaria regionale Uil Scuola Abruzzo, Fabiola Ortolano, è stata riconfermata e ha sottolineato l’importanza di porre fine al problema del precariato nella scuola. Ha dichiarato: “La scuola non può funzionare con lavoratori precari poiché anche le famiglie pagano il prezzo dell’instabilità. Non è