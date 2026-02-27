Montesilvano, Uil Scuola: battaglia per la stabilizzazione dei precari e la continuità didattica

Montesilvano (Pe), 27 febbraio 2026 – Durante il terzo Congresso regionale Uil Scuola che si è svolto oggi a Montesilvano (Pe), è emerso un dato allarmante: in Abruzzo ci sono circa 6.000 lavoratori precari della scuola, di cui 5.000 docenti e più di 1.000 unità di personale ATA.

La segretaria regionale Fabiola Ortolano ha sottolineato che “la scuola vive di precarietà strutturale, compromettendo la continuità didattica e la qualità del servizio. È fondamentale ottenere la stabilizzazione di coloro che sono precari per garantire continuità didattica, procedure snelle e valorizzazione dell’esperienza maturata