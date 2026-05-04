Montesilvano, XII Congresso Regionale Uil Abruzzo: 309 delegati per il futuro del sindacato

Il XII Congresso regionale Uil Abruzzo si terrà il 5 e 6 maggio al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pe), con il tema “AI: pensare i lavori oggi per l’Abruzzo di domani”. Saranno presenti 309 delegati sindacali, rappresentanti delle varie categorie e dei 60.088 iscritti alla Uil Abruzzo, per discutere sugli argomenti più attuali del mondo del lavoro e definire le strategie future del sindacato.

L’incontro inizierà martedì alle 9.30 e si concluderà mercoledì alle 14.00, con la relazione del segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo e la presenza dei vertici nazionali del sindacato. Saranno presenti anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil e Cisl Abruzzo Molise, insieme a esponenti delle istituzioni locali.

Durante il congresso si affronteranno tematiche legate al lavoro, alla tutela dei diritti e al futuro dei territori, con particolare attenzione all’innovazione e all’intelligenza artificiale. Si terrà una tavola rotonda su “AI diritti lavoro e legalità”, con la partecipazione di diversi esponenti del mondo politico e sindacale.

Il congresso si concluderà con il rinnovo delle cariche sindacali e la definizione di un percorso condiviso per rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle comunità locali. Una due giorni di confronto e dibattito per delineare le linee future della Uil Abruzzo e prepararsi al congresso nazionale previsto a luglio a Padova.