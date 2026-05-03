Montesilvano, XII Congresso Uil Abruzzo: 309 delegati per definire le strategie future del sindacato. Tema dell’evento: “AI: pensare i lavori oggi per l’Abruzzo di domani”.

Il XII Congresso regionale Uil Abruzzo si terrà il 5 e 6 maggio al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, con 309 delegati in rappresentanza delle varie categorie e dei 60.088 iscritti al sindacato. Il tema dell’evento sarà “AI: pensare i lavori oggi per l’Abruzzo di domani”.

I lavori inizieranno alle 9:30 di martedì 5 e si concluderanno alle 14:00 di mercoledì 6 maggio. Il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, presenterà la relazione di apertura, mentre sono attesi i vertici nazionali del sindacato, tra cui il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri.

Il congresso sarà l’occasione per definire le linee guida future del sindacato, in vista del congresso nazionale della Uil previsto per luglio a Padova. All’incontro parteciperanno anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil e Cisl Abruzzo Molise, oltre a esponenti delle istituzioni locali.

Durante i due giorni di dibattito si affronteranno tematiche legate al lavoro, alla tutela dei diritti e al futuro dei territori, con particolare attenzione all’innovazione e all’intelligenza artificiale. Inoltre, si terrà una tavola rotonda sul tema “AI diritti lavoro e legalità”, con la partecipazione di diversi esperti del settore.

Il congresso si concluderà con il rinnovo delle cariche sindacali e la definizione di un percorso condiviso per rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle comunità locali.