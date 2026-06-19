Montopolino (Lega) propone un regolamento per una Pescara policentrica: work in progress verso la città nuova

La Capogruppo Lega al Comune di Pescara, Maria Luigia Montopolino, ha dichiarato che il lavoro sulla bozza del Regolamento degli uffici e dei servizi per la Nuova Pescara sta procedendo, puntando a una città policentrica con assessorati e uffici distribuiti su tutto il territorio, compresi quelli di Spoltore e Montesilvano.

Durante la Prima Commissione sulla Nuova Pescara, presieduta da Carlo Costantini, sono stati esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Direzione Generale del Comune di Pescara al fine di rendere il regolamento pienamente compatibile con l’idea di una città con più centri.

Montopolino ha annunciato che la Commissione ha deciso di avviare l’esame degli emendamenti, rinviando il voto per coordinarlo con gli indirizzi che verranno definiti dalla Commissione Statuto, che dovrebbe insediarsi la prossima settimana. Tra gli obiettivi, vi è l’istituzione dei municipi come strumento per rendere più efficace l’impostazione del regolamento basata sul decentramento amministrativo.

La Capogruppo Lega ha sottolineato l’importanza di consegnare all’Assemblea Costitutiva, nei tempi previsti, una bozza di regolamento in grado di interpretare al meglio la volontà di costruire un modello di città nuova valorizzando le specificità dei territori che la compongono.

Il lavoro sulla Nuova Pescara sta dunque proseguendo con l’obiettivo di creare una città policentrica che tenga conto delle esigenze e delle peculiarità dei vari territori che la costituiranno.