Montorio al Vomano celebra il successo del progetto “Ripartiamo Insieme” con oltre 1000 giovani coinvolti

L’ultimo appuntamento del Roadshow “Restare, Partire, Tornare” si è tenuto oggi a Montorio al Vomano, davanti a oltre 150 ragazzi, e ha chiuso un ciclo di incontri svoltosi in dodici mesi che ha attraversato quattro regioni: oltre 1.000 giovani coinvolti nelle sette tappe comunali del Roadshow, più le 3.000 presenze del Festival di giugno. Si tratta dell’effetto di una scelta politica precisa: investire sui giovani dei territori e non solo sulla ricostruzione materiale degli edifici.

Nel Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al Vomano si è chiusa oggi la serie di incontri del progetto “Ripartiamo Insieme – area del Cratere 2016”. Un anno di eventi, manifestazioni, storie e numeri che raccontano un tentativo riuscito di invertire la narrazione su un pezzo d’Italia che il terremoto del 2016 aveva consegnato all’immaginario collettivo come territorio della perdita. L’appuntamento conclusivo ha visto la partecipazione di oltre 150 ragazzi, a testimonianza di una risposta concreta e diretta da parte delle nuove generazioni del territorio.

L’appuntamento di Montorio al Vomano, organizzato nell’ambito delle attività della Struttura Commissariale per la Ricostruzione e promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha portato sul palco del Chiostro degli Zoccolanti personalità del territorio e figure di rilievo nazionale in un programma che ha mescolato saluti istituzionali, talk ispirazionali e un laboratorio di co-progettazione.

“La prima fase è chiusa. La prossima è già cominciata”, ha dichiarato Guido Castelli, Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016. “Quando abbiamo immaginato questo progetto, sapevamo che la ricostruzione non poteva fermarsi alle case e alle strade. Doveva toccare qualcosa di più difficile da misurare: la voglia di restare, di tornare, di scommettere su questi luoghi. A distanza di un anno posso dire che quella scommessa l’abbiamo vinta insieme. Come ci dicono i dati, negli ultimi anni, i posti di lavoro nell’area del cratere sono cresciuti, anche se si cercano sempre più competenze: per questo stiamo investendo in formazione verso i nostri giovani.”

Il progetto si è sviluppato in piena coerenza con gli strumenti che il legislatore e il Governo hanno già messo a disposizione dei territori: i fondi del NextAppennino, i bandi per l’autoimprenditorialità giovanile, il Servizio Civile Universale. Quello che “Ripartiamo Insieme” ha aggiunto è la capacità di rendere questi strumenti visibili, accessibili e desiderabili per chi vive in quei territori. Un modello di intervento replicabile, che consegna questa esperienza come patrimonio alle istituzioni competenti, attivando una collaborazione istituzionale efficace ed efficiente.