Montorio al Vomano chiude il modello del Cratere: una scommessa vinta per il futuro dei giovani.

L’ultimo appuntamento del Roadshow “Restare, Partire, Tornare” si è tenuto oggi a Montorio al Vomano, davanti a oltre 150 ragazzi, e ha chiuso un ciclo di incontri svoltosi in dodici mesi che ha attraversato quattro regioni: oltre 1.000 giovani coinvolti nelle sette tappe comunali del Roadshow, più le 3.000 presenze del Festival di giugno. Si tratta dell’effetto di una scelta politica precisa: investire sui giovani dei territori e non solo sulla ricostruzione materiale degli edifici.

Nel Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al Vomano si è concluso oggi il progetto “Ripartiamo Insieme – area del Cratere 2016”, con un evento che ha visto la partecipazione di oltre 150 ragazzi. Guido Castelli, Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma del 2016, ha sottolineato l’importanza di non fermare la ricostruzione solo alle case e alle strade, ma di coinvolgere i giovani e investire nel loro futuro. Castelli ha evidenziato l’impegno nel fornire formazione ai giovani del territorio, sottolineando il crescente interesse per le opportunità lavorative nell’area del cratere.

Il Sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, ha espresso la sua soddisfazione per aver ospitato l’evento conclusivo del festival itinerante, sottolineando la crescita e la vitalità della città. Altitonante ha evidenziato come Montorio al Vomano abbia saputo costruire progetti e servizi di qualità che stanno facendo la differenza, incoraggiando i giovani a restare e investire nella comunità.

Uno degli obiettivi del progetto è stato rendere visibili ai giovani le opportunità già presenti nel territorio, come il Servizio Civile Universale. Grazie all’impegno della Struttura Commissariale per la Ricostruzione, molte giovani hanno potuto approcciarsi alla cosa pubblica, sviluppare competenze e costruire relazioni significative. Alcuni partecipanti al Roadshow hanno già avviato attività imprenditoriali nel loro borgo d’origine o trasformato la loro passione in un lavoro redditizio.

Il progetto “Ripartiamo Insieme” ha consolidato un modello di intervento che valorizza le opportunità offerte dai fondi del NextAppennino e dai bandi per l’autoimprenditorialità giovanile. Grazie a una collaborazione efficace con istituzioni e enti locali, il progetto ha contribuito a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità e a costruire un futuro sostenibile per l’area del cratere.