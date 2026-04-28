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Politica

Montorio al Vomano, la Lega sostiene la ricandidatura di Fabio Altitonante per garantire continuità e sviluppo

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La Lega sostiene la ricandidatura di Fabio Altitonante a sindaco di Montorio al Vomano

La Lega esprime il suo pieno e convinto sostegno alla ricandidatura di Fabio Altitonante a sindaco di Montorio al Vomano, riconoscendo il lavoro svolto in questi anni e i risultati concreti raggiunti per la crescita e il rilancio del territorio.

“Andrea Scordella, commissario provinciale Lega Teramo, dichiara: “Montorio ha intrapreso un percorso di cambiamento evidente, fatto di attenzione al decoro urbano, investimenti e visione amministrativa”. Altitonante ha dimostrato capacità amministrativa e attaccamento alla comunità, pertanto riteniamo che la continuità sia la scelta migliore per consolidare quanto fatto e proseguire nello sviluppo del paese”.

Anche Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo, si schiera a favore della ricandidatura di Altitonante, sottolineando che rappresenta “un modello di buona amministrazione in grado di coniugare concretezza e visione”. La Lega è al fianco degli amministratori capaci e radicati sul territorio, e la sua ricandidatura è vista come una garanzia di stabilità e crescita per Montorio al Vomano.

La Lega ribadisce il proprio impegno a supporto della squadra guidata da Altitonante, con l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso e dare ulteriore impulso allo sviluppo del territorio, mantenendo al centro le esigenze dei cittadini.

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