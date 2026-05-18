Morbillo: in aumento i casi nel mondo

Il morbillo è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend online. Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2026 alle 11:30. Un focolaio preoccupante è esploso dal Texas al Messico, con oltre 17.000 contagi e 40 morti segnalati. Questa malattia altamente contagiosa sta mettendo in allerta le autorità sanitarie internazionali.

La diffusione del morbillo evidenzia l’importanza della prevenzione e della copertura vaccinale. Inoltre, studi recenti stanno aprendo nuove prospettive per trattamenti mirati, come la mappatura degli anticorpi umani che potrebbero portare alla prima terapia specifica per questa patologia.

La situazione richiede un’attenzione costante e una cooperazione internazionale per contrastare la diffusione del virus. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online sui canali dedicati.