Morino accende i sette alberi di Natale: un inizio festoso per le celebrazioni

Il Comune di Morino ha dato il via ufficialmente al programma natalizio con l’accensione del primo albero di Natale, avvenuta il 7 dicembre 2025 a Morino Vecchio. Questo evento segna l’inizio delle festività di fine anno, organizzate in collaborazione con le associazioni locali, in un percorso che celebra il periodo tra Natale e l’Epifania.

Una carovana di cittadini entusiasti ha attraversato il Comune per accendere i sette alberi di Natale dislocati nelle diverse frazioni. La prima tappa è stata a Rendinara, dove alle 15:30 è stato acceso l’albero realizzato dalla Proloco locale. Successivamente, la carovana si è diretta verso l’area di sosta della Riserva Regionale Zompo lo Schioppo “La cava”, per poi giungere a Brecciose, dove il piccolo borgo ha ospitato un suggestivo presepe.

Proseguendo verso Grancia, è stata effettuata una sosta presso l’imponente albero del Pagliarello, un’installazione alta sei metri che si illumina visibilmente da lontano. Un altro albero è stato allestito dall’associazione “Io vivo qui” nella piazza di Grancia, mentre a Morino Capoluogo, i giovani del Comitato feste Grancia-Morino hanno creato un albero di fronte al Municipio.

Questi allestimenti fanno parte dei laboratori collettivi promossi dal progetto “Morino bene comune”, concepito con il supporto delle associazioni Labsus e Cubo Libro. L’iniziativa mira a riflettere sulla tutela e valorizzazione delle risorse umane e materiali, evidenziando l’importanza della cura degli spazi comuni.

L’evento è stato accompagnato dalle melodie di due abili fisarmonicisti e ha visto ogni frazione accogliere la carovana con dolci e bevande per un brindisi festivo. Il programma di attività, iniziato il 7 dicembre, si concluderà il 17 gennaio con la celebrazione della festa di Sant’Antonio Abate.