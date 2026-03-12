Mosciano Sant’Angelo, incontro sull’importanza della riforma della giustizia con l’on. Giovanni Donzelli e esponenti istituzionali

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Teramo ha annunciato un importante incontro pubblico dediato alla riforma della giustizia, una delle principali sfide istituzionali e politiche per il futuro del Paese. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 13 marzo alle ore 19 presso la Sala Consiliare di Piazza IV Novembre a Mosciano Sant’Angelo.

Il titolo dell’incontro sarà “Sì, una riforma che fa giustizia”, e vedrà come protagonista l’On. Giovanni Donzelli, deputato della Repubblica e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. Donzelli illustrerà i contenuti e gli obiettivi della riforma che il Governo sta portando avanti, definita come un passaggio atteso da decenni per rendere il sistema giudiziario più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini.

L’incontro sarà anche un’occasione di confronto con esponenti istituzionali del territorio. Ad intervenire saranno, tra gli altri, il senatore Etel Sigismondi, il senatore Guido Liris, il deputato Guerino Testa, l’assessore della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale Paolo Gatti e la consigliera regionale Marilena Rossi.

Dino Andrenacci, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Mosciano Sant’Angelo, porterà i saluti iniziali, mentre Gabriele Di Egidio, componente del direttivo comunale del partito, modererà il dibattito.

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Teramo invita cittadini, amministratori e simpatizzanti a partecipare a questo momento di approfondimento e confronto su una riforma ritenuta fondamentale per rafforzare lo Stato di diritto e garantire una giustizia più giusta ed efficiente.