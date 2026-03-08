- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 8, 2026
Moscufo accoglie l'emozionante viaggio letterario di Kristine Maria Rapino con la presentazione...
Eventi e Cultura

Moscufo accoglie l’emozionante viaggio letterario di Kristine Maria Rapino con la presentazione di “Scialacca”

Il Frantoio delle Idee a Moscufo (Pe) si appresta ad ospitare un importante evento culturale, la presentazione del libro “Scialacca”, opera della scrittrice abruzzese Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer. L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo alle ore 17:30 e si prevede che sia un’occasione unica per approfondire i temi del volume in un contesto dedicato alla condivisione e allo scambio intellettuale.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Mimmo Ferri, Presidente dell’Associazione Cultour Moscufo, che ha affermato: “Crediamo fermamente che la cultura debba essere un’esperienza viva e partecipata. Trasformare uno spazio fisico in un laboratorio di pensiero significa offrire alla comunità gli strumenti per incontrarsi e crescere insieme.”

L’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere eventi di alta qualità che possano stimolare il tessuto sociale e rendere Moscufo un polo d’attrazione culturale sempre più dinamico. “Scialacca”, romanzo al centro dell’incontro, esplora i legami familiari e le radici che uniscono le persone ai propri luoghi d’origine. L’autrice, attraverso una scrittura vivida, invita i lettori a riflettere sul valore della memoria e dei sentimenti che resistono al tempo.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Alessandra Renzetti e vedrà la partecipazione di Don Fulvio Di Fulvio, ex parroco di Moscufo, oltre alle letture dell’attrice Chiara Colangelo della compagnia Arotron di Pianella. Patrocinato dal Comune di Moscufo e supportato dalla Mondadori di Pescara, l’incontro promette di essere di grande intensità per gli appassionati di letteratura, confermando l’impegno degli organizzatori nel mantenere vivo il dibattito culturale locale.

La Cultour Moscufo si conferma quindi un punto di riferimento per promuovere la cultura e l’arte nella regione, con la volontà di offrire alla comunità incontri significativi e di alta qualità.

