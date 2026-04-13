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Eventi e Cultura

Moscufo arricchisce la biblioteca comunale con le opere di Mario Desiati, dono della Cultour Moscufo

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L’Associazione Cultour Moscufo ha donato le opere del Premio Strega Mario Desiati alla biblioteca comunale, arricchendo così il patrimonio librario della città. La significativa donazione è avvenuta durante la presentazione del libro “Malbianco” (Einaudi) tenutasi recentemente.

All’evento hanno partecipato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Moscufo, Pietro Di Pietro, e lo stesso autore, vincitore del Premio Strega 2022 con il romanzo “Spatriati” (Einaudi). Il presidente dell’Associazione Culturale Moscufo, Mimmo Ferri, ha sottolineato l’importanza di rendere la cultura accessibile a tutti: “Donare i libri di un autore straordinario come Mario Desiati significa offrire alla nostra comunità gli strumenti per esplorare temi universali come l’identità e il senso di appartenenza. Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita della biblioteca comunale, rendendola un luogo di scoperta e di confronto sempre più vivo, inclusivo e aggiornato per lettori di ogni età”.

Durante l’incontro, Desiati ha avuto l’opportunità di condividere con il pubblico la genesi della sua ultima opera, creando un momento di dialogo e confronto tra la comunità, le istituzioni e lo scrittore. Il sindaco Pietro Di Pietro ha sottolineato l’importanza di investire nel patrimonio culturale collettivo, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto da Cultour Moscufo nello sviluppo civile e intellettuale del territorio.

Grazie a questa iniziativa, la biblioteca comunale di Moscufo si arricchisce di nuovi libri che saranno a disposizione di tutti i cittadini, contribuendo così alla promozione della lettura e alla diffusione della cultura nel territorio.

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