Moscufo arricchisce la biblioteca comunale con le opere di Mario Desiati, dono della Cultour Moscufo

L’Associazione Cultour Moscufo ha donato le opere del Premio Strega Mario Desiati alla biblioteca comunale, arricchendo così il patrimonio librario della città. La significativa donazione è avvenuta durante la presentazione del libro “Malbianco” (Einaudi) tenutasi recentemente.

All’evento hanno partecipato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Moscufo, Pietro Di Pietro, e lo stesso autore, vincitore del Premio Strega 2022 con il romanzo “Spatriati” (Einaudi). Il presidente dell’Associazione Culturale Moscufo, Mimmo Ferri, ha sottolineato l’importanza di rendere la cultura accessibile a tutti: “Donare i libri di un autore straordinario come Mario Desiati significa offrire alla nostra comunità gli strumenti per esplorare temi universali come l’identità e il senso di appartenenza. Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita della biblioteca comunale, rendendola un luogo di scoperta e di confronto sempre più vivo, inclusivo e aggiornato per lettori di ogni età”.

Durante l’incontro, Desiati ha avuto l’opportunità di condividere con il pubblico la genesi della sua ultima opera, creando un momento di dialogo e confronto tra la comunità, le istituzioni e lo scrittore. Il sindaco Pietro Di Pietro ha sottolineato l’importanza di investire nel patrimonio culturale collettivo, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto da Cultour Moscufo nello sviluppo civile e intellettuale del territorio.

Grazie a questa iniziativa, la biblioteca comunale di Moscufo si arricchisce di nuovi libri che saranno a disposizione di tutti i cittadini, contribuendo così alla promozione della lettura e alla diffusione della cultura nel territorio.