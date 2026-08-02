Moscufo: Gianmarco Carroccia porta il meglio di Battisti con ‘Emozioni Acoustic’ in concerto live a Piazza Garibaldi

La cultura e la musica italiana saranno di casa a Moscufo con l’arrivo di Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol, per un concerto dedicato al meglio di Lucio Battisti.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 21:30 in Piazza Garibaldi, nell’ambito della rassegna culturale “I Colori del Borgo” promossa dall’associazione Cultour Moscufo, guidata da Mimmo Ferri. Dopo il successo del “Dado Show”, l’evento si preannuncia come un’occasione unica per gli amanti della musica d’autore.

Gianmarco Carroccia, originario di Fondi, provincia di Latina, si è distinto come uno degli interpreti più fedeli e rigorosi del repertorio di Lucio Battisti. Grazie alla sua formazione al C.E.T. sotto la guida di Mogol, l’artista ha consolidato la sua passione per la grande musica italiana.

Con lo spettacolo “Emozioni Acoustic”, Carroccia propone un viaggio emozionante attraverso i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana. Gli arrangiamenti acustici curati nei minimi dettagli e la sua voce intensa e coinvolgente promettono momenti di pura poesia in musica per il pubblico presente.

Il presidente della Cultour Moscufo, Mimmo Ferri, esprime grande entusiasmo per l’evento e sottolinea l’importanza della promozione del territorio attraverso la cultura e la musica. “Il nostro obiettivo è quello di unire la comunità e accogliere i visitatori nel nostro borgo, offrendo spettacoli di spessore artistico accessibili a tutti”, dichiara Ferri.

L’appuntamento con Gianmarco Carroccia a Moscufo è un’occasione unica per immergersi nella bellezza della musica italiana e vivere momenti di autentica condivisione.