- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Agosto 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaMoscufo: Gianmarco Carroccia porta il meglio di Battisti con ‘Emozioni Acoustic’ in...
Eventi e Cultura

Moscufo: Gianmarco Carroccia porta il meglio di Battisti con ‘Emozioni Acoustic’ in concerto live a Piazza Garibaldi

- Spazio Pubblicitario 02 -

La cultura e la musica italiana saranno di casa a Moscufo con l’arrivo di Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol, per un concerto dedicato al meglio di Lucio Battisti.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 21:30 in Piazza Garibaldi, nell’ambito della rassegna culturale “I Colori del Borgo” promossa dall’associazione Cultour Moscufo, guidata da Mimmo Ferri. Dopo il successo del “Dado Show”, l’evento si preannuncia come un’occasione unica per gli amanti della musica d’autore.

Gianmarco Carroccia, originario di Fondi, provincia di Latina, si è distinto come uno degli interpreti più fedeli e rigorosi del repertorio di Lucio Battisti. Grazie alla sua formazione al C.E.T. sotto la guida di Mogol, l’artista ha consolidato la sua passione per la grande musica italiana.

Con lo spettacolo “Emozioni Acoustic”, Carroccia propone un viaggio emozionante attraverso i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana. Gli arrangiamenti acustici curati nei minimi dettagli e la sua voce intensa e coinvolgente promettono momenti di pura poesia in musica per il pubblico presente.

Il presidente della Cultour Moscufo, Mimmo Ferri, esprime grande entusiasmo per l’evento e sottolinea l’importanza della promozione del territorio attraverso la cultura e la musica. “Il nostro obiettivo è quello di unire la comunità e accogliere i visitatori nel nostro borgo, offrendo spettacoli di spessore artistico accessibili a tutti”, dichiara Ferri.

L’appuntamento con Gianmarco Carroccia a Moscufo è un’occasione unica per immergersi nella bellezza della musica italiana e vivere momenti di autentica condivisione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it