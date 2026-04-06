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Eventi e Cultura

Moscufo, presentazione di “Malbianco” con l’autore Mario Desiati: un viaggio nella narrativa contemporanea.

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Mario Desiati ospite di Cultour Moscufo: un viaggio tra le pagine di “Malbianco”

Domenica 12 aprile alle ore 18:00, il Frantoio delle Idee di Moscufo (Pe) ospiterà un appuntamento letterario di grande prestigio con la presentazione di “Malbianco” (Einaudi) di Mario Desiati. L’autore, vincitore del Premio Strega nel 2022 con il romanzo “Spatriati” (Einaudi), tornerà a dialogare con il pubblico presentando una narrazione densa di lirismo e introspezione, capace di esplorare le pieghe più nascoste dell’animo umano.

In “Malbianco”, Desiati guiderà il lettore attraverso un viaggio ricco di memoria e ossessione, dove il paesaggio diventa protagonista silenzioso e specchio dei tormenti interiori, affrontando il tema della ricerca di identità con una scrittura raffinata e carnale.

Mario Desiati è considerato uno dei massimi esponenti della narrativa italiana contemporanea, con una carriera solida costellata di successi editoriali. Originario di Martina Franca, il suo talento ha saputo trasformare le radici pugliesi in un territorio letterario universale, dove la terra e le tradizioni si intrecciano con le inquietudini della modernità.

L’incontro sarà introdotto da Mimmo Ferri, Presidente di Cultour Moscufo, il quale ha dichiarato: “Siamo onorati di accogliere a Moscufo un autore dello spessore di Mario Desiati. Questo evento non è solo una presentazione editoriale, ma un segnale di vitalità culturale del nostro territorio. Il Frantoio delle Idee continua a essere un luogo d’eccellenza per la bellezza e il dialogo, portando la grande letteratura a contatto con la nostra comunità”.

La serata sarà moderata dalla giornalista Alessandra Renzetti, e ad arricchire l’evento ci saranno le letture dell’attrice Barbara Amodio, protagonista della scena teatrale italiana. Il tutto si inserisce nel brand “I colori del borgo” e è organizzato da Cultour Moscufo in collaborazione con la Mondadori di Pescara, con il patrocinio del Comune di Moscufo.

Questa iniziativa conferma l’impegno degli organizzatori nella promozione di eventi culturali di alto profilo aperti alla cittadinanza e al territorio, promuovendo un dialogo multidisciplinare tra letteratura e teatro.

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