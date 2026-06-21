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Eventi e Cultura

Moscufo, torna la rassegna estiva “I Colori del Borgo”: cultura, comicità e grande musica per l’estate 2026

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L’Associazione Cultour Moscufo, presieduta da Mimmo Ferri, presenta ufficialmente la nuova attesissima edizione della rassegna culturale e di intrattenimento “I Colori del Borgo” per l’estate 2026, che si terrà nel cuore di Moscufo (Pe).

La manifestazione si propone di essere uno dei punti di riferimento dell’estate dell’area vestina, portando nel centro storico una programmazione ricca, variegata e completamente gratuita. Il presidente Mimmo Ferri ha espresso grande entusiasmo per la realizzazione del cartellone di questa stagione, dichiarando: «Con questa edizione l’associazione Cultour Moscufo rinnova con orgoglio il proprio impegno per la valorizzazione del territorio attraverso la cultura, la comicità e la grande musica».

La rassegna prenderà il via ufficialmente sabato 18 luglio alle ore 21:30 in Piazza Garibaldi a Moscufo, con la Compagnia Teatrale “Lu Passatempe” che porterà in scena la commedia dialettale “Ma ij mo duva li mette qué?” di Valeria Almoniti. Sabato 1° agosto, sempre alle 21:30, sarà la volta del “Dado Show”, un appuntamento di comicità e satira musicale.

Continuando il programma, sabato 8 agosto alle ore 21:30 si terrà il concerto di Gianmarco Carroccia intitolato “Emozioni Acoustic”, mentre la chiusura della rassegna estiva sarà sabato 29 agosto a partire dalle ore 21:00 con la Tequila & Montepulciano Band e il loro spettacolo “Tarantella Live”.

Tutti gli eventi in cartellone saranno ad ingresso libero e potranno essere goduti da tutti i visitatori. L’Associazione Cultour Moscufo ringrazia la Fondazione PescarAbruzzo, il Comune di Moscufo e la Regione Abruzzo per il supporto ricevuto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione ai numeri 324 8975332 e 328 7224764.

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