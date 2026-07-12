Moscufo: via alla rassegna estiva “I colori del borgo” con il teatro dialettale de “Lu Passatempe”

L’associazione Cultour Moscufo, guidata dal presidente Mimmo Ferri, ha inaugurato ufficialmente la propria rassegna estiva “I colori del borgo” con una serata dedicata al divertimento, alla risata e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Il primo appuntamento in calendario si è focalizzato sul teatro dialettale, una scelta pensata per coinvolgere attivamente la cittadinanza e offrire al pubblico un’occasione di svago e spensieratezza in una calda serata estiva. L’evento si è tenuto sabato 18 luglio alle ore 21:30 nella splendida cornice di Piazza Garibaldi a Moscufo (Pescara).

La compagnia teatrale amatoriale “Lu Passatempe” di Penne, affiliata alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), ha messo in scena la commedia brillante in due atti intitolata “Ma ij mo duva li mette qué?”, scritta e diretta da Valeria Almonti.

Il presidente della Cultour Moscufo, Mimmo Ferri, ha dichiarato: “Il debutto della nostra rassegna estiva non poteva che coincidere con un momento di grande condivisione e leggerezza. Quest’anno l’associazione ha voluto puntare con forza sul teatro dialettale per il suo straordinario potere aggregativo. Il dialetto rappresenta le nostre radici e possiede una comicità immediata, capace di unire le generazioni e di far riscoprire la bellezza di stare insieme.”

La compagnia “Lu Passatempe” è nota per la capacità di unire una comicità travolgente alla salvaguardia delle radici linguistiche del territorio, offrendo performance caratterizzate da un ritmo incalzante e da una forte sintonia con gli spettatori.

L’ingresso all’evento era aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati, e il cartellone della Cultour Moscufo godeva del contributo della Fondazione PescarAbruzzo, oltre al patrocinio del Comune di Moscufo e della Regione Abruzzo.

Per ulteriori informazioni, l’organizzazione ha messo a disposizione i contatti telefonici ufficiali ai numeri 324 8975332 e 328 7224764.