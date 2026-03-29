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Motogp: Bezzecchi vince ad Austin, terza vittoria consecutiva

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Nelle ultime ore, la classifica della Motogp è stata dominata da un evento epico a Austin: Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria davanti a Jorge Martin, confermandosi come protagonista indiscusso del campionato. Questo successo rappresenta la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, che si conferma come uno dei favoriti per la stagione in corso.

L’ultima gara ha visto anche momenti di grande spettacolo, con Martin che ha inizialmente vinto la Sprint Race ma ha poi avuto un incidente, permettendo a Bezzecchi di prendere il sopravvento. Questo risultato ha portato a una doppietta per il team Aprilia, confermando la competitività della scuderia in questo inizio di stagione.

La classifica generale si sta via via delineando, con Bezzecchi che si conferma al comando e Martin che cerca di recuperare terreno dopo l’ultimo contrattempo. Gli appassionati di Motogp sono in fibrillazione per questa intensa lotta in pista e per le sorprese che ogni gara porta con sé.

La notizia è molto ricercata online e si piazza al top dei trend sui motori di ricerca, testimonianza dell’interesse che il campionato suscita tra gli appassionati di motori di tutto il mondo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online sulla vicenda.

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