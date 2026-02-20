Motogp: dal 2027 il primo Gp in città

Il mondo della Motogp è in fermento in queste ore, con una notizia che ha scatenato l’interesse online e balzato ai vertici dei trend sui motori di ricerca: a partire dal 2027 si correrà nel centro di Adelaide, con il primo Gran Premio in una città.

Questa decisione ha suscitato dibattiti e perplessità riguardo alla sicurezza, con il noto pilota Casey Stoner che ha espresso apertamente le sue preoccupazioni. Si prospetta una sfida unica, con le moto che sfrecceranno a 340 all’ora tra i palazzi della città australiana.

Adelaide sostituirà quindi Phillip Island come sede di una tappa fondamentale del campionato, aprendo nuove prospettive e accendendo la curiosità degli appassionati.

