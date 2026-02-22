Motogp: la 2^ giornata di test in Thailandia

In queste ore la notizia è molto cercata online, con il tema dei test motogp in Thailandia in cima ai top trend sui motori di ricerca. La 2^ giornata di prove vede protagonisti i piloti in pista per affinare le proprie prestazioni in vista della prossima stagione. Tra i nomi più discussi spicca Alex Marquez, il più veloce nel primo giorno di test. Si prospetta una sfida avvincente tutta Ducati con la presenza del fratello Marc Marquez. Nel frattempo, i fan della MotoGP sono in fermento per i risultati e le prestazioni dei vari team. Si consiglia di approfondire online per gli ultimi aggiornamenti su questo avvincente evento sportivo.