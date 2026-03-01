Motogp live: pole a Bezzecchi nel GP Thailandia 2026

La MotoGP è in diretta live nel GP Thailandia 2026, con Bezzecchi che conquista la pole position. Il suo giro veloce ha bruciato Marquez, garantendogli la prima fila a sorpresa per Fernandez. La notizia è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli appassionati seguono con attenzione le evoluzioni della gara, pronti a tifare per i loro piloti preferiti.

Il feed più recente è stato aggiornato alle 09:00 di oggi, mentre al momento sono le 09:38 in Italia. I fan della MotoGP possono approfondire ulteriormente online per rimanere al passo con gli sviluppi della competizione e le performance dei piloti in pista. Segui la diretta e non perderti i dettagli e le emozioni di una delle gare più attese della stagione.