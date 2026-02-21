- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaMotogp: test a Buriram e caduta di Marquez
Notizie Italia

Motogp: test a Buriram e caduta di Marquez

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, la Motogp è al centro dell’attenzione online, con i test a Buriram che stanno tenendo banco. I medici hanno dato il via libera a Martin per girare, mentre Marquez ha avuto una caduta ad alta velocità che ha destato preoccupazione. Un aggiornamento costante è necessario per seguire gli sviluppi di questa intensa giornata nel mondo delle corse.

Per rimanere informati su tutte le ultime novità riguardanti la Motogp, vi invitiamo a cercare approfondimenti online e sui principali motori di ricerca. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questa notizia di grande rilevanza per gli appassionati di motori.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it