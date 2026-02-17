Motori diesel Stellantis: ritorno in auge

Il tema dei motori diesel Stellantis è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Si parla del ritorno di questa tipologia di propulsori sulle auto del gruppo, con modelli come la Citroën Berlingo Diesel 2026 da 100 CV che stanno suscitando interesse sul mercato. La disponibilità di versioni a gasolio, come la Citroën Berlingo a partire da 23.900 euro, conferma una certa richiesta da parte dei consumatori.
Questa scelta di Stellantis di proporre nuovamente motori diesel potrebbe rispondere a esigenze specifiche del mercato o a una strategia aziendale precisa. L’evoluzione tecnologica di questi propulsori potrebbe garantire prestazioni sempre più efficienti e sostenibili, in linea con le normative ambientali in continuo cambiamento.
Per approfondire ulteriormente su questo argomento e restare aggiornati sulle ultime novità, è possibile consultare le fonti online dedicate al settore automobilistico.